Tech-Aktien Masterclass: Watchlist-Depot

Liebe Leser,

wir werden den Frühjahrsputz in unserem Bezahldienst „Tech-Aktien Masterclass“ nicht nur für einen Depot-Umbau nutzen, sondern auch um unsere Watchlist auf Vordermann zu bringen. Das Team von Tech-Aktien Masterclass hat sich dazu entschieden, die Watchlist in ein Watchlist-Depot zu überführen. Wie wir erfuhren, haben nicht wenige von Ihnen ohnehin schon diverse Positionen von der Watchlist in ihrem Depot. Um diesen Lesern wunschgemäß einen direkten Überblick über die Wertentwicklung der Watchlist-Kandidaten zu ermöglichen, ist eine Darstellung als Depot angemessener.

Dies ist auch für Leser, die auf Hinweise zu günstigen Einstiegszeitpunkten warten, deutlich besser. Eine Watchlist erfüllt schließlich nur dann den Sinn, wenn der spätere Einstieg kommt oder das Unternehmen wieder von der Liste verschwindet. Sie...