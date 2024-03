TechTarget Aktie: So kann man sich irren!

Die Analystenbewertung für die Techtarget-Aktie zeigt ein neutrales Rating, basierend auf einer Analyse von 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten. Es wurden keine Analystenupdates im letzten Monat veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 31 USD, was einen potenziellen Anstieg um 3,96 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 29,82 USD bedeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Neutral".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 31,27 USD liegt, nahe dem aktuellen Schlusskurs. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 33,05 USD, was zu einer Abweichung von -9,77 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Techtarget-Aktie auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Techtarget-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für die Techtarget-Aktie.