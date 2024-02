TechPrecision Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Techprecision liegt bei 93,68, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 76,7 ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Techprecision mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (17,62 %) niedriger. Die Differenz beträgt daher 17,62 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Techprecision-Aktie sowohl auf der Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,55 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,95 USD liegt, was einer Abweichung von -54,96 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,42 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,95 USD liegt, was einer Abweichung von -33,26 Prozent entspricht. Insgesamt wird Techprecision daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um Techprecision haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild mit "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Zusammengefasst erhält Techprecision daher für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.