TechPrecision Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Aktie von Techprecision wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 210,35 liegt sie insgesamt 562 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 31,78 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigen. Die Rate der Stimmungsänderung für Techprecision blieb in diesem Zeitraum kaum verändert. Daher wird die langfristige Stimmungslage der Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Techprecision in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Techprecision-Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 als auch der letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie auf Basis der charttechnischen Entwicklung ebenfalls die Bewertung "Schlecht".

Insgesamt wird die Aktie von Techprecision sowohl aus fundamentaler, sentimentaler und technischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

