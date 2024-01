TechPrecision Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Aktie von Techprecision wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Einer dieser Faktoren ist das Sentiment und der Buzz im Netz, also die Kommunikation über das Unternehmen. In den letzten Monaten war die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb auch hier eine neutrale Einstufung erfolgt.

Ein weiterer Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie misst. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine schlechte Empfehlung hin. Der RSI7 liegt bei 91,09 und der RSI25 bei 79,1, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung des Relative Strength Indikators führt.

Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 210,35 ist die Aktie von Techprecision deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Maschinen". Das Branchen-KGV liegt bei 31,31, was zu einer Überbewertung von 572 Prozent führt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als schlechte Empfehlung eingestuft.

Zu guter Letzt wird die Dividende betrachtet. Mit einer Dividende von 0 % liegt Techprecision deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 16,95 %. Die Differenz von 16,95 Prozentpunkten führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die Aktie von Techprecision aufgrund der genannten Faktoren.