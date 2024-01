Tecan Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Tecan Group":

Der Aktienkurs von Tecan verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -23,72 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" (0,76 Prozent) einem Rückgang von 24,47 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" liegt bei 1,21 Prozent, wobei Tecan aktuell 24,92 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tecan-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (38,8) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für Tecan basierend auf dem RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tecan liegt bei 36 und ist damit im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" (Durchschnitt KGV von 58) unterbewertet. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Tecan mit 1,04 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,27%) auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche beträgt -1.

Zusammenfassend ergibt sich also eine uneinheitliche Bewertung für die Tecan-Aktie, mit einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Dividendenrendite und einer "Gut"-Einschätzung aufgrund des KGV.