Tecan Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tecan als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tecan-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 12,06 und ein Wert für den RSI25 von 26,57. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch eine negative Differenz von -1,28 Prozent zum Branchendurchschnitt im Bereich "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik von Tecan.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Tecan. Die Anleger haben hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Tecan-Aktie bei 340,45 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 350 CHF liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 293,69 CHF, während der letzte Schlusskurs darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Tecan-Aktie.

Insgesamt wird Tecan auf Basis der verschiedenen Indikatoren als "Gut" eingestuft.