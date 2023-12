Tecan Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Tecan Group":

Die Tecan-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 1,04 Prozent, was 1,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen, 2,32) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Tecan eine Performance von -23,72 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" im Durchschnitt um 8,45 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -32,16 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Tecan um 29,62 Prozent unter dem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 54,05, was bedeutet, dass die Tecan aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 36,22, was 42 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 62. Dies deutet darauf hin, dass die Tecan-Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.