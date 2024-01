Tecan Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tecan Group":

Der Aktienkurs von Tecan im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" ist um 23,72 Prozent niedriger, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch innerhalb der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" liegt die Rendite mit 26,68 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 2,96 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Tecan-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 82, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Tecan.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tecan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 338,52 CHF. Der letzte Schlusskurs von 328 CHF weicht somit um -3,11 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Tecan auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen zu Tecan diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Tecan hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.