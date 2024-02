Tecan Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Tecan Group":

Die Tecan-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 328,24 CHF erreicht, während der aktuelle Kurs bei 355,4 CHF liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +8,27 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit 331,31 CHF einen Wert, der über dem aktuellen Schlusskurs liegt, was einer Abweichung von +7,27 Prozent entspricht. Daher wird die Tecan-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 37,74 Euro für jeden Euro Gewinn von Tecan. Dies ist 52 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 78, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tecan liegt bei 4,14, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 39,75 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf der Basis des RSI.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, hat sich die Stimmung für Tecan in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.