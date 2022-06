TecDAX leicht im Plus - Klarheit gibt es aber erst am Dienstag!

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Finanztrends Video zu TecDAX (Performance)



mehr >

Nach zwei Wochen mit starken Kursverlusten geht es an den hiesigen Börsenplätzen zum Auftakt in die neue Woche wieder leicht nach oben. Allerdings zeigt sich, dass die Kraft der Bullen stark limitiert ist. Anfängliche Gewinne schmelzen im Tagesverlauf wieder dahin. Für den TecDAX, der in den ersten Handelsstunden um mehr als ein Prozent zulegen konnte, steht kurz vor Handelsschluss nur… Hier weiterlesen