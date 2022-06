TecDAX: Das große Zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Mit einem Minus von rund 1,5 Prozent startete der TecDAX in den Handel am Donnerstag und notierte damit noch ein gutes Stückchen besser als die meisten anderen Indizes. Im weiteren Verlauf konnten die Käufer den Druck sogar deutlich verringern und die Verluste bis auf 0,8 Prozent am frühen Nachmittag begrenzen. Das ist für den Moment eine erfreuliche Entwicklung, doch die… Hier weiterlesen