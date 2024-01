Tebian Electric Apparatus Stock Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Anleger-Stimmung bei Tbea ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 8 schlechte und 0 gute Signale, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tbea liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 28 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine gute Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass Tbea auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Tbea in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -3,37 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 1,43 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Tbea um 3,3 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tbea aktuell bei 15,61 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,09 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9,74 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist jedoch einen Abstand von +2,4 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für das Tbea-Wertpapier.