Tebian Electric Apparatus Stock Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Tbea-Aktie im Branchenvergleich: Die Tbea-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -1,94 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt der "Industrie"-Aktien liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche in den letzten 12 Monaten betrug 1,83 Prozent, und auch hier liegt die Tbea-Aktie mit 3,77 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tbea-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 15,66 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 13,92 CNH deutlich darunter (-11,11 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (13,75 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,24 Prozent). Daher wird die Tbea-Aktie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Tbea-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) von Tbea liegt bei 18,75, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 50,17, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ausprägungen für die Tbea-Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Tbea-Aktie.