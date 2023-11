Teb Bancorp Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Teb-Aktie wird derzeit auf der Grundlage einer technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 6,92 USD, während der aktuelle Kurs bei 7 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +1,16 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 6,54 USD, was einen Abstand von +7,03 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für Teb liegt bei 30,3, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment für Teb zeigt neutral Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Das Sentiment und der Buzz rund um Teb deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für Teb.

Insgesamt wird die Teb-Aktie somit auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz als "Neutral" bewertet.