Teb Bancorp Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Teb beträgt derzeit 11,35 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 27,68 eine Überverkauft-Situation an. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Teb war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die Diskussionsintensität zu Teb ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Teb derzeit als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie um +37,88 Prozent über dem GD200 liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird Teb basierend auf den genannten Kriterien als "Gut" eingestuft.