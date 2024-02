Teb Bancorp Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Teb-Aktie derzeit bei 6,89 USD liegt, während der tatsächliche Kurs 6,85 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -0,58 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 7,51 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -8,79 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Einfluss auf die Anleger hat nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Darüber hinaus wurde auch das Sentiment und der Buzz rund um Teb über einen längeren Zeitraum betrachtet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Teb.