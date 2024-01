Teb Bancorp Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Teb als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Teb-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,78 und ein Wert für den RSI25 von 32,98, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Teb-Aktie zeigt sich ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Teb.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Teb festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen in den sozialen Medien, noch gab es signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Daher wird auch das Sentiment und Buzz rund um Teb als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Teb-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um +10,79 Prozent über dem aktuellen Kurs, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage um +12,43 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt.

Insgesamt erhält die Teb-Aktie somit eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht und wird als "Gut" eingestuft.