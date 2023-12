Tearlach Resources Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Tearlach-Aktie wird in einer technischen Analyse als "Schlecht" bewertet. Dies ergibt sich aus dem Durchschnitt von 0,15 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,065 CAD lag, was einen Unterschied von -56,67 Prozent darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,07 CAD liegt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-7,14 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Tearlach in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare ergab überwiegend neutrale Themen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Tearlach-Aktie einen Wert von 50, sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 624 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" eine Überperformance von 635,39 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.