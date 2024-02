Teamway Aktie: Ein handfester Grund

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Teamway liegt bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Behälter & Verpackung" (KGV von 29,58) unter dem Durchschnitt (ca. 59 Prozent) liegt. Nach fundamentalen Kriterien ist Teamway damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Teamway festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Die Anleger-Stimmung bei Teamway in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Teamway liegt bei 68,75, was auf eine als weder überkauft noch -verkauft betrachtete Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält.

Insgesamt zeigt die Bewertung, dass Teamway nach fundamentalen Kriterien unterbewertet ist, die Stimmung in den sozialen Medien neutral ist und der RSI eine uneinheitliche Bewertung ergibt.