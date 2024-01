Teamway Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Stimmungs- und Buzzniveau für die Aktie von Teamway wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Diskussionsintensität war dabei durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Stimmungsbild für die Aktie von Teamway.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage ergab einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 74,9, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls eine schlechte Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher aus der RSI-Bewertung ein schlechtes Rating für Teamway.

In Bezug auf die Dividende hat Teamway derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,93 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Teamway-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt schlecht abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,25 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,119 HKD liegt, was zu einer deutlichen Abweichung von -52,4 Prozent führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,21 HKD über dem letzten Schlusskurs von 0,119 HKD, was zu einer Abweichung von -43,33 Prozent führt. Somit erhält die Teamway-Aktie auch in dieser Kategorie ein schlechtes Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Faktoren ein überwiegend schlechtes Bild für die Aktie von Teamway.