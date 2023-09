Teamviewer Aktien – Platow Brief: „deutlich profitabler“. KAUFEN.

In vollem Umfang gilt das aber erst ab 2025, da der Wechsel auf den Trikots des Fußballvereins zu Beginn der Saison 2024/25 erfolgt. Im kommenden Jahr liegt der Effekt daher bei ca. 17,5 Mio. Euro. Aber selbst das sind bezogen auf das 2022 erwirtschaftete (nicht bereinigte) EBITDA fast 9%. Teamviewer sollte seine Gewinnmargen also deutlich steigern können, obwohl die Göppinger bei ManU bis Mitte 2026 in reduziertem Umfang weiter als Partner aktiv sind. Hinzu kommt die von uns im August (vgl. PB v. 3.8.) avisierte deutliche reduzierte Steuerquote in den Jahren 2023 und 2024. Da die Nachricht vom Ende des ManU-Sponsorings nicht unerwartet kam, konnte die Aktie (16,41 Euro; DE000A2YN900) nur leicht zulegen. Die am Montag (18.9.) anstehende Aufnahme in den Stoxx-600-Index und die laufenden Aktienrückkäufe sollten den Kurs aber zusätzlich beflügeln können. tk

Teamviewer bleibt ein Kauf. Stopp: 10,50 Euro.

Teamviewer Aktien Chart – Powered by GOYAX.de: