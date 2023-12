Teaminvest Private Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Aktie von Teaminvest Private wird derzeit anhand verschiedener technischer Indikatoren bewertet. Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die Aktie in einem positiven Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,78 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 2 AUD liegt, was einer Abweichung von +156,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,93 AUD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Teaminvest Private insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Teaminvest Private-Aktie ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und Bewertung anhand der verschiedenen Indikatoren ein "Gut"-Rating für Teaminvest Private.