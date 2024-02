Teaminvest Private Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Stärke Index, oder RSI, misst die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der Teaminvest Private liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -6,67 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Teaminvest Private-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs von 1,68 AUD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Ebenso ergibt sich eine Abweichung von -9,19 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit dem aktuellen Kurs von 1,85 AUD, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Teaminvest Private-Aktie zeigt hauptsächlich positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Teaminvest Private in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität der Diskussionen.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik, eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung und eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz über die Aktie.