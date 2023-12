Teaminvest Private Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Die Teaminvest Private-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen wird. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +141,98 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Teaminvest Private wird ebenfalls analysiert, wobei festgestellt wird, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die Diskussion in den sozialen Medien drehte sich hauptsächlich um positive Themen, und es gab keine negative Diskussion. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien wird ebenfalls berücksichtigt, wobei eine mittlere Aktivität gemessen wurde und daher eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Teaminvest Private-Aktie zeigt einen Wert von 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt einen Wert von 53,23, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Teaminvest Private.