Teaminvest Private Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) der Teaminvest Private zeigt einen Wert von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher wird die Situation als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Teaminvest Private weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Veränderungen in der Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Teaminvest Private-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch gab es auch Tage, an denen die negative Kommunikation überwog. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der verstärkten Diskussionen über negative Themen mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich daher für den RSI, das Sentiment und die technische Analyse eine Gesamtbewertung von "Schlecht" und "Neutral" für die Teaminvest Private-Aktie.