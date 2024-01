Team Aktie: Das ist die Höhe!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten drei positive, eine neutrale und keine negativen Einschätzungen für Team abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 546,67 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 181,06 Prozent vom letzten Schlusskurs (194,5 GBP) entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv eingestellt waren. Es gab zwei positive Tage, ein negativer Tag und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Team in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 14,81 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI mit einem "Gut" bewertet.