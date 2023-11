Team Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Team zeigt, dass in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität zu verzeichnen war. Dies deutet auf ein starkes Interesse an der Aktie hin und führt zu einer positiven Bewertung. Zudem konnte eine positive Veränderung in der Stimmung identifiziert werden, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit unter dem Trendsignal liegt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine negative Abweichung hin, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen vorwiegend positive Kommentare und Wortmeldungen zu Team veröffentlicht. Dies spiegelt sich auch in der Anleger-Stimmung wider, die insgesamt als positiv einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich eine eher negative Gesamtbewertung für die Aktie von Team aufgrund der technischen Analyse und des RSI.