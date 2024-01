Team Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "South32":

Die Analyse von Aktienkursen kann nicht nur auf harten Fakten wie Bilanzdaten beruhen, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung in den sozialen Medien. In diesem Fall wurde das Team auf verschiedenen Plattformen betrachtet und die Kommentare als neutral eingestuft. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um das Team diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen der Team-Aktie in den letzten zwölf Monaten wurden 3 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Auch die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 179,62 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Team in den sozialen Medien. Es wurden weder übermäßig positive noch übermäßig negative Diskussionen beobachtet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass Team aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage deuten darauf hin, dass die Team-Aktie unterdurchschnittlich abschneidet.

Insgesamt erhält die Team-Aktie demnach eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung, ein "Gut"-Rating von den Analysten und ein "Schlecht"-Rating in der technischen Analyse.

Team kaufen, halten oder verkaufen?

