Team Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Team bei 270 GBP liegt, was einer Entfernung von -6,49 Prozent vom GD200 (288,75 GBP) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 207,4 GBP. Dies führt zu einem Abstand von +30,18 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Team-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat keine signifikanten Veränderungen gezeigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung in den sozialen Netzwerken war diese in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen war die Stimmung positiv, an vier Tagen überwiegend neutral und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Team. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Team-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 31,88, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Team eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.