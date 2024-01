Team Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Das Internet und die sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar beeinflussen. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Nach einer langfristigen Analyse hat das Unternehmen Team eine starke Aktivität in den sozialen Medien gezeigt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Team-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Die Analyse der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein neutrales Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein gutes Rating.

In den letzten zwölf Monaten haben 4 Analysten Bewertungen für die Team-Aktie abgegeben, wovon 3 Bewertungen als gut und 1 als neutral eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 546,67 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 183,25 Prozent bedeutet. Somit erhält die Team-Aktie eine gute Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Team-Aktie bei 314,5 GBP verläuft, was zu einer schlechten Einstufung führt. Auch der Vergleich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ein schlechtes Signal. Somit lautet der Gesamtbefund für die Team-Aktie "schlecht".