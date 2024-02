Team Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Technische Analyse gibt Einblicke in die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Team-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 288,75 GBP. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 270 GBP, was einem Unterschied von -6,49 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 207,4 GBP. Der letzte Schlusskurs liegt hier über dem gleitenden Durchschnitt (+30,18 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Team-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Team in den sozialen Medien zu verzeichnen waren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Team deutlich weniger diskutiert als normal, verbunden mit einer abnehmenden Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 2,78 Punkten, was bedeutet, dass die Team-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 31,88, was darauf hindeutet, dass Team weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung.

Zusätzlich zeigen die Einschätzungen von Analysten, dass die Team-Aktie in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet wurde. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 546,67 GBP. Basierend auf den Analystenmeinungen könnte die Aktie somit um 102,47 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Team-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.