TeamViewer: Wohin geht die Reise? - Kursziel von 17,34 EUR

Laut Analysten ist die Aktie von TeamViewer derzeit unterbewertet und bietet ein Potenzial für Investoren.

• TeamViewer-Aktien zeigten am 22.09.2023 eine Entwicklung um -0,66%

• Das Kursziel der Aktie beträgt aktuell 17,34 EUR

• Das Guru-Rating liegt bei 3,53 nach zuvor auch schon 3,53

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die TeamViewer-Aktie einen Rückgang um -0,66%, was einer Summe von insgesamt -0,97% in den letzten fünf Handelstagen entspricht. Der Markt scheint jedoch relativ neutral eingestellt zu sein.

Die Analysten der Bankhäuser sind anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Potenzial bei einem Kursziel von 17,34 EUR für die Aktie. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten und das Potenzial ausgeschöpft werden können Anleger mit einem Plus von +9,78% rechnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht...