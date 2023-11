TeamViewer: Welches Kursziel kommt in Frage? - 16,93 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von TeamViewer derzeit unterbewertet ist. Das wahre Kursziel liegt rund +27,10% über dem aktuellen Kursniveau.

• TeamViewer: Am 28.11.2023 mit einer Veränderung von -0,89%

• Trotz des rückläufigen Trends behält das Guru-Rating von TeamViewer bei stabilen 3,50 seinen Wert

Am gestrigen Handelstag verzeichnete TeamViewer einen Rückgang um -0,89%. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg – also eine gesamte Woche – summiert sich dies zu einem Minus von -1,30%. Demnach zeigt sich aktuell eine eher pessimistische Stimmung am Markt.

Ob diese Entwicklung im Vorfeld von den Bankanalysten erwartet wurde? Die allgemeine Einschätzung deutet eindeutig darauf hin.

Derzeit beläuft sich das festgesetzte Kursziel für TeamViewer auf 16,93 EUR.

Im Durchschnitt vertreten Bankanalysten die Ansicht eines mittelfristigen Kursziels in Höhe von 16,93 EUR für die Aktie. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich hieraus ein Potenzial von +27,10% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Auffassung angesichts des jüngsten negativen Trends.

Konkret empfehlen momentan 3 Analysten den starken Kauf der Aktie. Etwas zurückhaltender bewerten weitere 7 Analysten die TeamViewer als “Kauf”. Ein neutraleres Urteil fällten insgesamt 7 Experten mit einer Bewertung als “halten”. Dennoch sprechen nach wie vor auch drei Analystendafür aus,dass es Zeit ist zum “Verkauf”

Insgesamt bleiben immerhin noch +50% der Experteneinschätzungen zumindest leicht positiv.

Abschließend kann dieser positive Ausblick durch den etablierten Trend-Indikator “Guru-Rating”, welcher zuvor unter „Guru-Rating ALT“ geführt wurde,stabilisiert werden.

