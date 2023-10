TeamViewer: Potenzielles Kursziel von 17,85 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die Aktie von TeamViewer hat am gestrigen Tag am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt und stieg um +1,68%. In den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich der Trend auf +2,89%, was auf einen optimistischen Markt schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel von TeamViewer liegt bei 17,85 EUR. Dieser Wert wird von Bankanalysten im Durchschnitt berechnet und bietet Investoren ein potenzielles Kurspotenzial in Höhe von +11,42%.

Aktuell gibt es unterschiedliche Meinungen unter Analysten bezüglich der Bewertung der Aktie. Während drei Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sieben weitere als „Kauf“ einstufen, positionieren sich sieben weitere mit dem Rating „halten“. Drei Analysten bewerten die Aktie hingegen als Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,50.

Zusammenfassend zeigt sich eine...