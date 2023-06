TeamViewer: Potenzielles Kursziel von 16,32 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Am gestrigen Tag erlitt die Aktie von TeamViewer einen Rückschlag um -0,55%. In der vergangenen Handelswoche konnte jedoch eine neutrale Stimmung am Markt verzeichnet werden. Die Meinung der Analysten lässt auf ein unzureichendes Bewertungsverhältnis schließen.

• TeamViewer gab am 06.06.2023 um -0,55% nach

• Potenzielles mittelfristiges Kursziel bei 16,32 EUR

• Aktuelles Guru-Rating bei 3,53

Das mittelfristige Kurspotenzial für Investoren beträgt somit +13,18%. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich diese Einschätzung letztlich auch bestätigt. Derzeit sind drei Analysten überzeugt davon und raten zum Kauf der Aktie. Sieben weitere Experten bewerten das Papier als optimistisch mit “Kauf”. Sechs Bankanalysten halten es hingegen für empfehlenswert, sie zu behalten (“Halten”). Nur drei Experteneinschätzungen fallen negativ aus...