TeamViewer: Potenzial für eine 5,73% ige Wertsteigerung – Kursziel bei 16,32 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte TeamViewer am Finanzmarkt ein Plus von +0,88% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen erreichte das Unternehmen eine positive Performance von +3,11%. Die Analysten teilen die optimistische Stimmung und gehen davon aus, dass sich das wahre Kurspotenzial noch nicht vollständig entfaltet hat.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 16,32 EUR. Sollten sie mit ihrer Prognose richtig liegen, würde dies einer potentiellen Wertsteigerung von +5,73% entsprechen. Trotz des positiven Trends sind jedoch nicht alle Experten der gleichen Meinung.

Aktuell empfehlen drei Analysten die Aktie als starken Kauf und sieben weitere als Kauf. Sechs Experten halten ihre Position neutral und drei geben an zu verkaufen.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3.53 Punkten.

