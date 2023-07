TeamViewer: Potenzial für Kursanstieg auf 16,32 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

TeamViewer konnte gestern keine positive Kursentwicklung verzeichnen und verlor am Finanzmarkt -1,22%. Die letzten fünf Handelstage ergaben jedoch insgesamt einen Anstieg von +0,52%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Die Analysten sind sich einig darüber, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 16,32 EUR und würde somit Investoren ein Potential von +6,11% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Während drei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sieben weitere das Rating “Kauf” geben, halten sich sechs Experten neutral und drei plädieren für einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,53 und bestärkt damit die positive Einschätzung großer Teile der Bankanalysten. Insgesamt sieht also mehr als die Hälfte...