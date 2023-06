TeamViewer: Potenzial für Kursanstieg - Kursziel bei 16,32 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die Aktie von TeamViewer hat in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag lediglich ein kleines Minus von -0,21% hinnehmen müssen. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt momentan bei 16,32 EUR, was einem möglichen Anstieg um +15,09% entspricht.

• Am 15.06.2023 legte das Unternehmen einen leichten Verlust von -0,21% hin

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel beträgt 16,32 EUR

• Der Guru-Rating Wert wurde nach wie vor mit 3,53 bewertet

Analysten sind sich darüber einig: Die TeamViewer-Aktie scheint potenziell unterbewertet zu sein und könnte den Investoren eine lukrative Chance bieten. Während drei Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sieben weitere Analysten als Kauf einschätzen, bewerten sechs Experten das Papier neutral mit “halten”. Nur...