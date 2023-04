TeamViewer: Mittelfristiges Kursziel bei 16,32 EUR -4,38% vom aktuellen Preis entfernt

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die Aktie von TeamViewer wurde von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft.

Das mittelfristige Kursziel liegt derzeit bei 16,32 EUR und birgt ein Risiko von -4,38%.

• Am 21.04.2023 sank der Aktienkurs um -1,39%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel beträgt nun 16,32 EUR

• Der Durchschnitt des Guru-Ratings entspricht ebenfalls dem Zielwert

In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie insgesamt -4,26% an Wert.

Dies lässt auf eine pessimistische Stimmung am Markt schließen.

Trotzdem sind nicht alle Analysten dieser Meinung.

Während vier Experten die Aktie stark empfehlen und weitere fünf sie zum Kauf raten,

halten sich sieben Analysten neutral und drei sprechen sich für einen Verkauf aus.

Zusammengefasst ist das Guru-Rating mit dem Zielwert identisch.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die weitere Entwicklung gestaltet.