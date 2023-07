TeamViewer: Kursziel von 16,32 EUR und +10,64% Potenzial laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer verzeichnete gestern eine leichte Abnahme von -0,07% an der Börse. In den letzten fünf Handelstagen konnte eine positive Entwicklung um +1,69% beobachtet werden. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 16,32 EUR laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten. Sollten diese Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein Potenzial in Höhe von +10,64%.

Aktuell empfehlen drei Analysten einen starken Kauf der Aktie und sieben weitere bewerten das Papier als “Kauf”. Sechs Experten halten es für sinnvoll die Position zu halten und nur drei Stimmen sprechen sich für den Verkauf aus. Die Gesamtzahl optimistischer Meinungen liegt damit bei +52,63%. Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 3.53 unverändert positiv.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die...