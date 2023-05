TeamViewer: Kursziel von 16,32 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +11,44%

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

TeamViewer-Aktien werden derzeit laut Experten unterbewertet gehandelt. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 16,32 EUR und würde Investoren eine Rendite von +11,44% ermöglichen – falls die Bankanalysten recht behalten.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete TeamViewer einen Anstieg um +0,27%. In den letzten fünf Tagen betrug das Wachstum insgesamt +0,86%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Die Bewertungen der Analysten sind gemischt. Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie, während sieben weitere die Aktie als “Kauf” einstufen. Fünf Experten halten die Aktie für neutral (“halten”). Drei Analysten empfehlen jedoch weiterhin den Verkauf dieser Wertpapiere.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3.63.