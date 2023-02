TeamViewer HanseYachts thyssenKrupp nucera De Nora – Neues am Wochenende. Petrus Advisers dreht auf. CEO optimistisch. Vergleich mit Wettbewerber.

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

TeamViewer HanseYachts thyssenKrupp nucera De Nora – am Wochenende Thema. Freitag meldete Petrus Advisers das Überschreiten der 5%-Beteiligungsschwelle an Teamviewer. Mit Ablaufdatum Dezember. Und der Hanjo Runde, CEO der HanseYachts sah in einem Interview mit dem nwm optimistisch in die Zukunft. Dabei soll Aurelius weiter eine wichtige Rolle spielen. Bis auf Weiteres…

Dazu ein Vergleich zwischen zwei Konkurrenten auf dem immer grösser werdenden Elektrolyseur-Markt: Die vor einem Börsengang stehende 66%-H2-Beteiligung der thyssenKrupp SE, die thyssenKrupp nucera und Nel im Vergleich. Hinweis auf einen möglichen Börsenwert des Börsenkandidaten. In diesem Zusammenhang ein Rückblick auf den – letztendlich überaus erfolgreichen – Börsengang des mit 34% an der thyssenKrupp nucera beteiligten italienischen De Nora – Konzerns, der ebenfalls eine wichtige Rolle in der Wasserstoffwelt spielt – als Zulieferer für wichtige Komponenten von Elektrolyseuren.

Teamviewer Aktie hat sich im Kurs seit Oktober letzten Jahres mehr als verdoppelt. Erholungskurs nach tiefem Fall. Man scheint die Hausaufgaben bei Teamviewer angegangen zu sein – ManU-Sponsoring steht vor dem kurzfristigen Aus. Zahlen 2022 zeigen starkes, hochmargiges Wachstum. Und man fokussiert sich auf organisches Wachstum. So stieg der Gewinn je Aktie um 46%, bedingt durch 35% Nettogewinnsteigerung plus weniger Aktien durch 300 Mio EUR Aktien-Rückkäufe in 2022. Dazu soll kräftiges Wachstum beim Enterprise-Geschäft auch in 2023 zu zweistelligen Umsatzzuwächsen führen.

Und als Zückerli obendrauf die wahrscheinlich bald greifende ManU-Lösung verbunden mit einem weiteren Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 150 Mio EUR sollten der Teamviewer Aktie – nicht nur heute – Schub geben können. Begleitet wird diese Phase vom aktivistischen Investor Petrus Advisers, die im November letzten Jahres einen Weckruf an „ihre seinerzeit rund 3%-Beteiligung Teamviewer“ richteten:

Sieht so aus, als der Brief der Petrus Advisers an das Management von Teamviewer vom 16.11.2022 ernsthaft gelesen wurde. Und man einiges umsetzt oder bereits umgesetzt hat.

Und bei Petrus Advisers scheint man die bisherige Kurs- Entwicklung wohl nur als Anfang zu sehen, denn am 14.02.2023 überschritt man die 5%-Beteiligungsschwelle bei Teamviewer. Offensichtlich baute man die Position bei dem Unternehmen kräftig aus. Selbstverständlich mit der Hoffnung weitere Kurssteigerungen zu sehen. Und hier scheint man bei dem Londoner Investor auch klare Zeitvorgaben zu haben:

Position besteht zu rund 60% aus Call-Optionen auf die Teamviewer Aktie mit Laufzeiten bis maximal Dezember 2023.

Laut der am Freitag veröffentlichten Beteiligungsmeldung erhöhte sich die Position von Petrus Advisers an Teamviewer folgendermassen: Aktienanteil erhöhte sich von 1,61% auf 2,03% und die Call-Rechte auf Aktien erhöhten sich von zuvor 1,61% auf jetzt 2,98%. Also insgesamt „kontrolliert“ Petrus Advisers 5,01% der Stimmrechte, zumidnest für den Fall, dass man alle Call’s ausüben sollte. Spannend ist dabei das Laufzeitfenster der Calls, das für die letzten Positionen bereits im Dezember ausläuft.

Wenn man bedenkt, dass Call’s einen Zeitwert-Aufschlag enthalten, dann muss man sich sicher sein, kräftige Kurssteigerungen bis Dezember 2023 bei Teamviewer zu sehen,..

… denn niemand will Verluste. Da über die Strikepreise der Optionen nichts geäussert wird, ist es reine Spekulation zu sagen, wie hoch die Teamviewer Aktie steigen müsste, dass die Spekualtion aufgeht. Allein das Überschreiten der Beteilgiungsschwelle sollte die Erwartungen des Kapitlamarktes befeuern und dem Kurs in den nächsten Tagen Stärke verleihen. Und man darf egspannt sein, wie Petrus Advisers die neue Betiligungs-Stärke nutzen wird. HIER ZUR VORGESCHICHTE – BRIEF AN DAS MANAGEMENT VOM NOVEMBER PLUS UMSETZUNGSCHRITTE DES MANAGEMENTS – HIER.

Daserhöhte Petrus Advisers Engagement sollte die strategische Fokussierung weiter fördern – insbesondere da Petrus kurzfristige Kurssteigerungen braucht. Sonst würde die Call-Options-Spekulation nicht aufgehen. Sollte der Kursentwicklung der Teamviewer weitere Impulse geben. Und demnächst sollten weitere „Beiträge“ der Petrus Advisers den Fokus auf die Teamviewer Aktie verstärken. Könnte für Aktionäre interessant werden. Noch interessanter als bisher.