TeamViewer: Da muss noch mehr passieren!

So langsam scheint TeamViewer sich wieder mit den eigenen Aktionären versöhnen zu können. Die jüngsten Zahlen fielen weniger schlecht aus als erwartet und das angekündigte Ende des teuren Marketingdeals mit Manchester United stieß auf viel Wohlwollen an den Märkten. Das verhalf der TeamViewer-Aktie zu dringend benötigtem Rückenwind. In den letzten vier Wochen ging es um gute 20 Prozent in die…