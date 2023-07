TeamViewer: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +8,80% - aktuelles Kursziel bei 16,32 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die Aktie des Softwareanbieters TeamViewer verzeichnete gestern eine positive Kursentwicklung von +0,47%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Plus von insgesamt +1,63%, was auf eine derzeitige Marktoptimismus schließen lässt.

Laut einer durchschnittlichen Schätzung von Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die TeamViewer-Aktien bei 16,32 EUR. Demnach eröffnet sich Investoren ein mögliches Potenzial in Höhe von +8,80%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und es gibt auch kritische Stimmen. Derzeit bewerten drei Analysten die Aktie als starken Kauf und sieben weitere als “Kauf”. Sechs Experten empfehlen dagegen “Halten” und drei raten zum Verkauf.

Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,53 unverändert.

Zusammenfassend können Anleger davon ausgehen, dass der Großteil...