TeamViewer: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +17,66% - 16,32 EUR als mittelfristiges Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die Aktie von TeamViewer hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,24% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen zeigt sich jedoch eine negative Entwicklung mit einem Verlust von -3,58%. Diese Tendenz spiegelt die derzeitige pessimistische Stimmung wider.

Bankanalysten sind jedoch optimistischer und sehen das mittelfristige Kursziel im Durchschnitt bei 16,32 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial für eine Rendite von +17,66%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Derzeit empfehlen drei Analysten einen starken Kauf der Aktie und sieben weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Sechs Experten bewerten die Aktie neutral mit “halten”, während drei weitere Experteneinen Verkauf empfehlen. Der Anteil der Analysten mit...