TeamViewer: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +16,16% – Kursziel bei 16,32 EUR

Die TeamViewer-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend gezeigt und am gestrigen Tag eine weitere Kursentwicklung von +0,83% hingelegt. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 16,32 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, bietet sich aktuell ein Investitionspotenzial von +16,16%. Die Analysten sind größtenteils optimistisch gestimmt; so empfehlen drei Analysten die Aktie als starken Kauf und sieben Experten setzen das Rating “Kauf”. Sechs weitere Experten positionieren sich neutral mit dem Rating “halten” und nur drei Analysten geben an, dass die Aktie verkauft werden sollte. Das Guru-Rating beträgt nun 3,53 nach 3,53.