TeamViewer-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bezogen auf die Teamviewer-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 85, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Teamviewer-Aktie.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs ist die Teamviewer derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,84 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (13,585 EUR) um -8,46 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -1,2 Prozent und somit eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Teamviewer ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, weshalb die Einschätzung insgesamt als "Neutral" bewertet wird. Eine Analyse der konkret berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien ergab sogar ein "Schlecht"-Signal, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt. Somit ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bezüglich der Teamviewer-Aktie nur wenig Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich also ein eher negatives Bild für die Teamviewer-Aktie.