TeamViewer: Analysten sehen Potenzial von +10,20%

Die Aktie von TeamViewer wird nach Ansicht von Bankanalysten derzeit unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 16,32 EUR und damit um +10,20% über dem derzeitigen Kurs.

• Am 05.05.2023 legte die TeamViewer-Aktie um +0,61% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,63

Am gestrigen Handelstag konnte die TeamViewer-Aktie eine Steigerung von +0,61% verbuchen.

Insgesamt verlor sie jedoch in den letzten fünf Handelstagen -10,51%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hinweist.

Derzeit gehen vier Analysten davon aus, dass es sich lohnt in das Unternehmen zu investieren und bewerten es als “starken Kauf”.

Weitere vier Experten setzen die Bewertung auf “Kauf” und acht weitere halten den Status quo mit einer neutralen Einschätzung.

Drei Analysten halten hingegen einen Verkauf für angebracht.

Insgesamt sind somit fast 58...