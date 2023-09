TeamViewer: Analysten sehen Kurspotenzial von +10,10% - Ziel bei 17,34 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die Aktie des Fernwartungsspezialisten TeamViewer hat in den letzten fünf Handelstagen fast 8% an Wert verloren. Gestern gab es einen weiteren Rückschlag um -6,44%, was die Stimmung am Markt deutlich gedämpft hat.

Dennoch sind die Bankanalysten vom Potenzial der Aktie überzeugt und haben ein mittelfristiges Kursziel bei 17,34 EUR festgelegt – das entspricht einem Anstieg von +10,10%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Tage.

Aktuell raten drei Analysten zum Kauf der TeamViewer-Aktien. Sieben weitere bewerten sie als “Kauf”, während sechs Experten eine neutrale Position (“halten”) einnehmen. Drei Analysten empfehlen hingegen den Verkauf der Papiere.

Das “Guru-Rating” liegt nun bei 3,53 nach zuvor ebenfalls 3,53 (Guru-Rating ALT). Insgesamt ist also noch immer mehr als...